Ahmet Davutoğlu'ndan Takvim gazetesinin market manşetine tepki

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu genel merkez makamında ziyaret etti. Babacan ve Davutoğlu, bir buçuk saat süren görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ahmet Davutoğlu'na yöneltilen sorulardan biri de Takvim gazetesinin 7 Şubat 2021 tarihli "Bu haberi okumadan markete girmeyin çıkarken üzülmeyin" manşeti oldu. Davutoğlu da gazetenin manşetine tepki gösterenler arasında yer aldı.

Davutoğlu, Takvim gazetesinin manşetine şu sözlerle tepki gösterdi:



"Özellikle ülke gündeminin yoksullukla, yasaklarla boğulduğu dönemde sadece suni bir ümit uyandırmak için gerçek gündemimize dönecek şekilde ekonomik zorluklar, ekonomide yaşanan sıkıntılar, son olarak iktidar yandaşı gazetenin (Takvim gazetesi) gerçekten Türk basın ve ahlak tarihine büyük bir rezalet olarak geçecek baş sayfası. O baş sayfayı alıp çerçeveletmek ve Erdoğan ve Bahçeli'ye göndermek lazım ve imzaları da almak lazım mesulleri sizsiniz diye. Türk basın tarihinin kara lekesi olarak da duvarlara asılmalı."

