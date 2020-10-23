Ahmet Davutoğlu'ndan Şehir Üniversitesi paylaşımı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Şehir Üniversitesi tabelasının söküldüğü görüntülerinin yer aldığı bir videoyu, “Kalbimizdekini nasıl sileceksiniz?” ifadesiyle paylaştı.



Kalbimizdekini nasıl sileceksiniz? #ŞehirÜniversitesi https://t.co/ZhClWVs8h7

— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) October 22, 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu Yükseköğretim Kurulunca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırılmıştı.

Bu kararla beraber Bilim ve Sanat Vakfı’nın kurduğu üniversitenin kapısına resmen kilit vurulmuştu.

Şehir Üniversitesi’ne önce Halkbank, kredi borcu nedeniyle hesaplarına tedbir kararı koymuş daha sonra üniversite garantörü olan Marmara Üniversitesi’ne devredilerek kurucusu Bilim ve Sanat Vakfı’na da kayyım atanmıştı.

Bu süreçte Şehir Üniversitesi’nin akademik faaliyetlerine devam edeceği ve kapatılmayacağına dair açıklamalar yapılmıştı.

YÖK ise öğrencilerin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi’ne aktarılmasına karar vermişti.

Kalbimizdekini nasıl sileceksiniz? #ŞehirÜniversitesi https://t.co/ZhClWVs8h7 — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) October 22, 2020

