Ahmet Davutoğlu'ndan itiraf: "Sorumlusu biziz"
Ahmet Davutoğlu, Muş'ta gençlerle bir araya geldi ve gençlere "Siz bugün geleceğe karamsarlıkla bakıyorsanız bunun sorumlusu başta ülkeyi yönetmekte olanlar olmak üzere hepimiziz" dedi.
GÜNDEM 06.12.2020, 07:17
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu itiraf gibi bir açıklamada bulundu ve gelinen karamsar noktanın sorumlusunun iktidar ve kendileri olduğunu söyledi.
Türkiye genelinde il il temaslarda bulunan Davutoğlu, Muş'ta gençlerle bir araya geldi ve gençlere, "Eğer siz bugün geleceğe karamsarlıkla bakıyorsanız bunun sorumlusu sizler değilsiniz, başta ülkeyi yönetmekte olanlar olmak üzere hepimiziz" ifadeleriyle seslendi.
Gençlerin sorularını da yanıtlayan Davutoğlu, geleceğini göremediğini söyleyen bir gence yönelik, "Eğer siz bugün geleceğe karamsarlıkla bakıyorsanız bunun sorumlusu sizler değilsiniz, başta ülkeyi yönetmekte olanlar olmak üzere hepimiziz. 5 sene önce ben buralara Başbakan olarak geldiğimde daha ümit vardı. Geleceğe dönük beklenti vardı" sözlerini sarf etti ve ekledi:
"Özgürlüğü dışarıdan birilerinin biçtiği gibi giyenler, dışarıdan birileri ‘çıkar o elbiseyi7 dediğinde de çıkarırlar. Son gülerde üzülerek izliyorum, geçmişte beraber bu konuları konuştuğumuz arkadaşların tutumunu. Trump iş başındayken otoriterliğin felsefesini, kitabını yazıyorlardı neredeyse, Biden geldi diye bir anda reformlar ekolüne geri döndüler. Bu kavramları içselleştirmemiş insanlar. Kendileri güç sahibi değilken özgürlük ve demokrasi isterler, kendileri güç sahibi olduklarında da başkalarının özgürlüklerini demokrasilerin kısıtlarlar."
Türkiye genelinde il il temaslarda bulunan Davutoğlu, Muş'ta gençlerle bir araya geldi ve gençlere, "Eğer siz bugün geleceğe karamsarlıkla bakıyorsanız bunun sorumlusu sizler değilsiniz, başta ülkeyi yönetmekte olanlar olmak üzere hepimiziz" ifadeleriyle seslendi.
Gençlerin sorularını da yanıtlayan Davutoğlu, geleceğini göremediğini söyleyen bir gence yönelik, "Eğer siz bugün geleceğe karamsarlıkla bakıyorsanız bunun sorumlusu sizler değilsiniz, başta ülkeyi yönetmekte olanlar olmak üzere hepimiziz. 5 sene önce ben buralara Başbakan olarak geldiğimde daha ümit vardı. Geleceğe dönük beklenti vardı" sözlerini sarf etti ve ekledi:
"Özgürlüğü dışarıdan birilerinin biçtiği gibi giyenler, dışarıdan birileri ‘çıkar o elbiseyi7 dediğinde de çıkarırlar. Son gülerde üzülerek izliyorum, geçmişte beraber bu konuları konuştuğumuz arkadaşların tutumunu. Trump iş başındayken otoriterliğin felsefesini, kitabını yazıyorlardı neredeyse, Biden geldi diye bir anda reformlar ekolüne geri döndüler. Bu kavramları içselleştirmemiş insanlar. Kendileri güç sahibi değilken özgürlük ve demokrasi isterler, kendileri güç sahibi olduklarında da başkalarının özgürlüklerini demokrasilerin kısıtlarlar."
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