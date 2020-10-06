Ahmet Davutoğlu'ndan flaş Devlet Bahçeli çıkışı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin tek başına seçime girse alacağı oyun yüzde 5 ile 7 civarında olduğunu ancak kullandığı gücün yüzde 25 ile 30 arasında olduğunu söyledi.

Davutoğlu, Halk TV’de Şirin Payzın’ın sunduğu Sözüm Var programına konuk oldu.

Programda Payzın, “AK Parti ve cumhurbaşkanını yakından tanıyorsunuz; MHP mi yönetiyor şu anda cumhurbaşkanını, Devlet Bahçeli midir belirleyici olan?” diye sordu.

Davutoğlu bu soruya şu yanıtı verdi:

Kişiselleştirmek istemem ama, şu anda Sayın Cumhurbaşkanı’nın siyasi kaderi anlamında da maalesef AK Parti’nin siyasi kaderi anlamında da en belirgin aktörlerden birisi Bahçeli’dir. Sayın Bahçeli son 20 yıl içinde hiçbir zaman böyle bir güce kavuşmamıştır. Şu anda Sayın Bahçeli’nin tek başına seçime girse alacağı oy yüzde 5 ile 7 civarındadır. Ama kullandığı güç yüzde 25 ile 30 arasındadır. Ben AK Parti Genel Başkanı olarak bıraktığımda yüzde 49 buçuk oy almış hiçbir başka partiye muhtaç olmayan, tek başına devleti yönetebilecek durumda olan ve mayıs ayında, ayrıldığım ayki anketler yüzde 54’ü gösteriyordu. Asgari ücreti artırmışız, enflasyonu yüzde 5’lere inmiş. 3’lerde çekirdek enflasyonu, faiz düşüyor.

Davutoğlu “samimi AK Parti seçmenine” seslenerek şöyle devam etti:

Böyle bir AK Parti bırakmıştık, ümitvar oldukları. Ama gele gele sonunda değil Bahçeli gibi Meclis’te grubu olan ve Türkiye’de sivil siyasi çizgiyi temsil eden, o siyasi çizgiye de saygı duyarım. Sayın Bahçeli’yi eleştiririm ama Türkiye’de MHP çizgisi bir damardır ona saygı duyarım. HDP - MHP zıtlaşması içinde bu damarların belli şeylerde temsil ettiği seçmen kitlesine saygım var. MHP kitlesi bana çok ciddi destek verdikleri için biz 1 Kasım’da büyük bir güç kazandık. Sayın Bahçeli gibi Meclis’te grubu olan bir partiyi bırakın Perinçek gibi Meclis’te grubu olmayan binde 1’in altında oya sahip olan birine bile Sayın Erdoğan ve AK Parti muhtaç hale geldiyse AK Partili seçmen sormak zorunda. Kim bunu bu hale getirdi?

