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Ahmet Davutoğlu’ndan Devlet Bahçeli’ye videolu hodri meydan

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Bahçeli’ye sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile hodri meydan çağrısında bulundu.

GÜNDEM 28.01.2021, 17:33
Ahmet Davutoğlu’ndan Devlet Bahçeli’ye videolu hodri meydan
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın saldırıya uğramasının ardından yaşanan Gelecek Partisi - MHP gerilimi devam ediyor.
Ahmet Davutoğlu’nu hedefe koyan Devlet Bahçeli, son olarak 2015’te gerçekleştirilen koalisyon görüşmelerini gündeme taşıdı. Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda “Şayet koalisyon hükümeti kurmak amacıyla bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık, insan içine çıkacak hali kalmazdı” ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Bahçeli’ye videolu bir cevap verdi.
Davutoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı videoda koalisyon görüşmelerine dair geçmişte yapılan açıklamaların yanı sıra, Bahçeli’nin 17-25 operasyonlarını savunmasına ve Erdoğan’a yönelik tehditlerine de yer verildi.
Davutoğlu, videoyu “Dün söylediğini, bugün inkar eden Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum: Geçmişi silemezsin, Geleceği engelleyemezsin! Gerçekler ortada, hodri meydan.” ifadelerine yer verdi. 

Dün söylediğini, bugün inkar eden Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum:Geçmişi silemezsin, Geleceği engelleyemezsin! Gerçekler ortada, hodri meydan! pic.twitter.com/BMfzyoULxk
— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 28, 2021


7 Haziran 2015’te AK Parti’nin iktidar çoğunluğunu elde edememesi üzerine Devlet Bahçeli bir açıklama yapmış, AK Parti’nin yalnızca HDP ve CHP ile koalisyon yapabileceğini, MHP olarak koalisyon kapılarını AK Parti’ye kapattıklarını söylemişti.
Dönemin AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu koalisyon görüşmeleri için MHP’nin kapısını çaldıysa da olumlu bir sonuç alamamış, daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise katıldığı bir televizyon programında Davutoğlu’na yönelik bu görüşme ile ilgili Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde yaptığına benzer ithamlarda bulunmuştu. Yalçın, “Gerçekler ortaya çıkarsa Davutoğlu mahçup olur” ifadelerini kullanmıştı.
Semih Yalçın’ın bu iddiaları ise henüz dakikalar sonra aynı televizyon yayınına bağlanan Eski Bakan Faruk Çelik tarafından yalanlanmıştı. Ahmet Davutoğlu ile birlikte koalisyon görüşmelerinde yer alan AK Partili Faruk Çelik, katıldığı yayında “Koalisyon görüşmelerinde amaç hükümet kurmaktı fakat MHP koalisyona yanaşmadı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sert ifadeler kullandı. Sayın Davutoğlu da gereken yanıtı verdi.” demişti.
Hatırlanacağı üzere o dönem Bahçeli, Erdoğan ve ailesine yönelik yaptığı sert tehditlerle biliniyordu. Bahçeli’nin Erdoğan’a yönelik “17-25 Erdoğan, bey hey densiz, be hey kanun tanımaz, ahlak bilmez”, “Elinde Kuran, dilinde yalan, hedefinde talan, ya helalin ya da Bilal’in yanında duracaksınız”  gibi ifadelerine de Davutoğlu tarafından paylaşılan videoda yer verildi.

Dün söylediğini, bugün inkar eden Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum:Geçmişi silemezsin, Geleceği engelleyemezsin! Gerçekler ortada, hodri meydan! pic.twitter.com/BMfzyoULxk — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 28, 2021
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