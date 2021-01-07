Ahmet Davutoğlu'ndan Çin aşısıyla ilgili flaş iddia: Bağlantı var

Gelecek Partisi genel merkezinde medya temsilcilerinin Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Çin'den aldığı koronavirüs aşısı ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin Çin’den aldığı koronavirüs aşılarıyla ilgili “Aşıların getirilmesiyle Uygur Türkleri’nin Çin’e iade edilmesi arasında bir bağlantı var.” dedi.

Davutoğlu'nun açıklaması şöyle:

Bugün Türk tarihinin en bilinemez koalisyonu ile karşı karşıyayız. Dün akşam, Sayın Erdoğan’la Sayın Bahçeli ne konuştular bilmiyoruz. Geçmişte Bahçeli, Ecevit ve Mesut Yılmaz üçü bir araya gelirdi ve ülkenin kaderi çizilirdi. Bugünkü koalisyonun Sayın Erdoğan’ı nasıl bir kadere mahkum ettiğini bilmiyoruz. Böyle bir anlayışla ülke yönetilemez. Bugün en büyük sorun güven krizidir. Sağlık Bakanlığı iyi performansla başladı, 4 ay içinde o güveni yok ettiler. Bir gecede vaka sayısını 30 bin ilan ettiler. “Aşı şu tarihte gelecek” diyorlar yok. Meğer o dönemde Çin’le suçluların iadesi anlaşması gündeme geliyor ve yine karanlık bir süreç. Uygur Türkleri’nin neyle karşılaşacağı belli olmayan bir anlaşma görüşülüyor. Hiç şeffaf bir süreç işlemiyor. Sonra bir daha erteleniyor. Bir daha erteleniyor. Faz 3 denemesi yapılmayan bir aşı Türkiye’ye getiriliyor. O kadar vahim bir tablo ki, sonra Sağlık Bakanı çıkıyor “Aşılar işe yaramazsa geri iade ederiz” diyor. Türk insanı denek insanı değil. Bütün ülkeler bir çok yerden aşı siparişi verirken, siz faz 3 çalışmasını bitmeyen bir aşıyı Çin’den sipariş ediyorsunuz.

