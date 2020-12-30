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Ahmet Davutoğlu’ndan Ali Babacan’a tebrik telefonu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, dün 1. Olağan Kongresi’ni gerçekleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı tebrik etti.
GÜNDEM 30.12.2020, 14:40
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DEVA Partisi 1. Olağan Kongresi’ni dün Ankara’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirdi. Tek adayla gidilen kongrede Ali Babacan yeniden genel başkanlığa seçildi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı telefonla arayarak tebrik etti. Babacan'ın Davutoğlu’na teşekkür ettiği öğrenildi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı telefonla arayarak tebrik etti. Babacan'ın Davutoğlu’na teşekkür ettiği öğrenildi.
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