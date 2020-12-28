Ahmet Davutoğlu'ndan AK Parti iktidarına asgari ücret eleştirisi

Asgari ücret, 1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3 bin 570,50 TL, net 2 bin 825,90 kuruş olarak belirlendi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan AK Parti hükümetinin asgari ücret kararına ilk tepki geldi.



Davutoğlu, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni asgari ücretle hükümet tercihini yaptı. İktidar bu zor zamanda evine ekmek götürme derdinde olan işçiyi gözden çıkardı. Faize, yandaş müteahhitlere milyarlar bulan iktidar, emekçilerimizi açlık sınırında bir asgari ücrete mahkum etti. Biz geleceğiz ve sorunu çözeceğiz." dedi.



Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise sosyal medya hesabından şunları paylaştı:



“Asgari ücret bir bütçe meselesi değil tercih meselesidir. İktidar tercihini yapmıştır. Yandaş müteahhite 2021 bütçesinden 30 milyar TL, asgari ücretliye 500 TL. Faiz ödemelerine 180 milyar TL, çiftçiye 22 milyar TL. Kendi patronlarına vergi istisnaları, asgari ücretliye vergi. Çalışanların nerdeyse yarısı asgari ücretliyken, kimsenin inanmadığı TÜİK enflasyonuna göre artış yapıp “çalışanı enflasyona ezdirmedik” demek en hafif tabirle ayıptır!! Bu artışla aylık asgari ücret sadece 300 euro!! olmuştur. Gurur duyun ülkeyi ucuz işçi cenneti yaptınız.”

