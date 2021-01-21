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Ahmet Davutoğlu isim verdi: "AKP'de liderlik yarışı başladı"
Ahmet Davutoğlu, isim vererek AKP'de liderlik yarışının başladığını belirtti.
GÜNDEM 21.01.2021, 15:37
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı YouTube yayınında gazeteci yazar Orhan Uğuroğlu'nun sorularını cevaplandırdı. Davutoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken isim vererek AKP'de liderlik yarışının başladığını belirtti.
Davutoğlu bakanlar arasında uyum olmadığını söyleyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e parmak salladığını belirtti. Davutoğlu "Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklama Berat Albayrak’a attığı omuz gibi aynen. AK Parti'de yeni bir liderlik yarışı başladı. Herkes Tayyip Erdoğan sonrası koltuk peşinde" dedi.
Öte yandan Davutoğlu, programda Soylu ile Berat Albayrak arasında yaşanan omuz kavgası ile ilgili olarak "Ben o dönem başbakan olsaydım o görüntüyü veren Albayak’ı ve Soylu’yu hemen görevden alırdım" ifadesini kullandı.
Davutoğlu bakanlar arasında uyum olmadığını söyleyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e parmak salladığını belirtti. Davutoğlu "Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklama Berat Albayrak’a attığı omuz gibi aynen. AK Parti'de yeni bir liderlik yarışı başladı. Herkes Tayyip Erdoğan sonrası koltuk peşinde" dedi.
Öte yandan Davutoğlu, programda Soylu ile Berat Albayrak arasında yaşanan omuz kavgası ile ilgili olarak "Ben o dönem başbakan olsaydım o görüntüyü veren Albayak’ı ve Soylu’yu hemen görevden alırdım" ifadesini kullandı.
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