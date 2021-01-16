Ahmet Davutoğlu: 24 saat geçti silahlı-sopalı saldırganlar nerede?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ dün evinin önünde saldırıya uğradı. Başına 17 dikiş atılan Özdağ bugün sabah saatlerinde ameliyat alındı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Özdağ'ın son durumu hakkında bilgi verip saldırganlar ve azmettirenler için çağrıda bulundu.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Başkent'in göbeğinde siyasi terör saldırısına uğrayan kardeşim Selçuk Özdağ'ın ameliyatı şükür başarıyla sonuçlandı. 24 saat geçti silahlı-sopalı saldırganlar nerede? Azmettirenler nerede? Failler bulunup ortaya çıkarılana kadar soracağım: Terör Ankara'da, failler nerede?" ifadelerini kullandı.

