Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e sert tepki

Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Rıdvan Dilmen'i çok ağır sözlerle eleştirdi. Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullanarak güçlü gözükmeye çalıştığını iddia etti.

Ahmet Çakar, "Futbolda temiz eller operasyonu" yapılması gerektiğini savundu. Çakar, Rıdvan Dilmen'e canlı yayında yanıt vererek, "Rıdvan meydanı boş buldun alayına gider yaptın. Çok bel altına girdin. Kolay mı bu insana FETÖ'cü demek. Bu defa sen falan diyemesin ya! Bu ülkenin savcısı var. Benim arkadaşlarıma ülkeyi terk et diyemezsin! Kimsin lan sen? Benim arkadaşlarıma dokunan yılanın ben amcasıyım. Daha durun daha yeni başladım bu daha fragman devamı reklamlardan sonra. Ulan bana bu ülkeyi terk et diyecek adam benim arkadaşlarıma daha anasından doğmadı." dedi.

