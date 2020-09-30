Ahmet Ağaoğlu: Hem masada, hem sahada, hem kasada güçlü olacağız!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kulüp ekonomisi ve sportif başarıya değindiği açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikleri dönem kulübün borcunun 900 milyon Lira dolaylarında olduğunu söyleyen başkan Ağaoğlu, 1 milyar 100 milyon Lira ödeme gerçekleştirdiklerini ekledi. Kur farkına da değinen bordo-mavili ekibin başkanı, “Borcumuz o döneme göre 185 milyon Euro ediyor. 30 Haziran 2020 itibari ile ise borcumuz yine 900 milyon Türk Lirası ediyor” şeklinde konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana ödedikleri miktarın günlük ortalama 1.2 milyon Lira olduğuna dikkat çeken Ahmet Ağaoğlu, “Biz borçları öderken diğer taraftan da ağır faiz yükü ve kur farkından kaynaklanan sorunları da çözerek kulübümüzün bir batağın içerisine girmesini engelledik” dedi.



Sportif başarı ile ilgili açıklamalara da yer veren Ahmet Ağaoğlu, “Taraftarlarımız, camiamız ve bize gönül veren herkes yanımızda olmalı. Sabrın sonu selamettir derler, sabredersek arzuladığımız limana ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

