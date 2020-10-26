Ağzından necaset akan küstah kadın! İslam'a savaş açtı
Fransa’da Ulusal Birlik Partisi'nin ırkçı lideri Le Pen, katıldığı televizyon programında İslam'a savaş ilan etti.
GÜNDEM 26.10.2020, 05:33
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Fransa’da Ulusal Birlik Partisi'nin ırkçı lideri Le Pen, Müslümanlara yönelik ırk politikaların uygulanmasını istedi.
Katıldığı televizyon programında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Marine Le Pen, ülkede kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını isteyerek "Bu savaşı bir ideolojiye, İslamcılığa karşı ilan ediyoruz" dedi.
Ülkede konuyla ilgili tartışmaların başladığı 1989’dan bu yana başörtüsü takan kadınların sayısında çok hızlı bir artış olduğunu belirten Le Pen, kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını talep etti.
Kendilerine karşı savaş açıldığını, buna karşılık verilmesi gerektiğini öne süren ırkçı faşist kadın lider Le Pen, "Biz bu savaşı bir devlete değil, bir ideolojiye, İslamcılığa karşı ilan ediyoruz" dedi.
İslamcı ideolojinin Fransa’ın düşmanı olarak görülmesi gerektiğini savunan Le Pen, bu ideolojiyi savunan kuruluşların yasaklanması, camilerin kapatılması ve yabancıların sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.
Le Pen, "Fransa, kendini teröristlerden korumak için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bazı maddelerini reddetmelidir. dedi.
Faşist kadın lider ayrıca Türkiye ile Fransa arasındaki gerilimde de ülkesinin büyükelçisini geri çekmesinin gerektiğini söyledi.
Katıldığı televizyon programında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Marine Le Pen, ülkede kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını isteyerek "Bu savaşı bir ideolojiye, İslamcılığa karşı ilan ediyoruz" dedi.
Ülkede konuyla ilgili tartışmaların başladığı 1989’dan bu yana başörtüsü takan kadınların sayısında çok hızlı bir artış olduğunu belirten Le Pen, kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını talep etti.
Kendilerine karşı savaş açıldığını, buna karşılık verilmesi gerektiğini öne süren ırkçı faşist kadın lider Le Pen, "Biz bu savaşı bir devlete değil, bir ideolojiye, İslamcılığa karşı ilan ediyoruz" dedi.
İslamcı ideolojinin Fransa’ın düşmanı olarak görülmesi gerektiğini savunan Le Pen, bu ideolojiyi savunan kuruluşların yasaklanması, camilerin kapatılması ve yabancıların sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.
Le Pen, "Fransa, kendini teröristlerden korumak için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bazı maddelerini reddetmelidir. dedi.
Faşist kadın lider ayrıca Türkiye ile Fransa arasındaki gerilimde de ülkesinin büyükelçisini geri çekmesinin gerektiğini söyledi.
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