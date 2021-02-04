Ağustos’taki toplu sözleşmeye kadar… 400 TL seyyanen zam yapılmalı

Yalçın, geçtiğimiz toplu sözleşmede verilen enflasyon farkının memurların alım gücünün düşmesine engel olmadığını belirterek, maaşlardaki kayıpların telafisi için Ağustos‘a kadar 400 TL seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Memur-Sen’in seyyanen zam talebini bir kez daha dile getirdi. 5’inci Dönem Toplu Sözleşme’de Memur-Sen’in imza atmadığı zam oranlarını hatırlatan Yalçın, “Geldiğimiz nokta itibariyle 2020 yılı sonunda yüzde 14,6 oranında bir enflasyon oranı ortaya çıktı. Sadece 1 yılda gerçekleşen bu enflasyon oranı, 2 yıllık süre için bize teklif edilmiş rakamın üstünde çıkmış. Toplu Sözleşmede enflasyon farkı doğal olarak yansıtıldı ancak verilen bu fark memurun alım gücünün koruduğu anlamına gelmiyor. Bizim zam aldığımız anlamına gelmiyor” diye konuştu.



Verilen enflasyon farkının memurun maaşlarının eriyişine engel olamadığının altını çizen Yalçın, “Yüzdelik olarak verdikleri zam bir iki ay içinde enflasyonun altında kaldığı için o fark memurun alım gücünü düşürüyor. Toplu Sözleşme sürecinde ortaya koyduğumuz refleksin ne kadar doğru olduğunu görmüş olduk. Merkez bankasının enflasyon hedefi ile piyasanın gerçekliği arasında çok ciddi fark var. Bu kaybı telafi etmek için en düşük memur maaşının yüzde 10’u kadar tüm kamu görevlileri için bir seyyanen zam yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.



Ağustos ayında gerçekleştirilecek toplu sözleşmeye kadar seyyanen zam müjdesini beklediklerini, aksi takdirde benzer kayıpların ve sorunların yaşanacağını söyleyen Yalçın, “Toplu Sözleşmeye kadar memurların alım gücündeki düşüklüğünün önüne geçilebilmesi için 400 TL seyyanen zam yapılması gerektiğini her fırsatta söylüyor ve görüşmelerimizde bu konuya özel başlık açıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Fahri Özkan / Ankara

