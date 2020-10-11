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Ağrı'da 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

GÜNDEM 11.10.2020, 07:46
Ağrı'da 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Dün akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
Yaralı askerlerden biri Doğubayazıt Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesinde şehit oldu, diğeri Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bölgede teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.
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