Ağrı, Türkiye'den daha kötü şekilde yönetiliyor

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ağrı'da işsizlik ve toplumsal baskıdan kaynaklı intiharlar yaşandığını belirtti. Koç, Ağrı'nın sorunlarının çözülmediğini belirterek, "Ağrı, Türkiye'den kötü yönetiliyor." dedi.

Ağrı'nın cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ekonomik ve sosyal anlamda ihmal edildiğini savunan Koç, ilin bu alanda TÜİK verilerine göre 79'uncu sırada yer aldığını kaydetti. Koç, sağlık ve eğitim dışında ilde hayvancılıkla ilgili sorunlar yaşandığını, işsizliğin de hat safhada olduğunu söyledi.



Ağrı ve ilçelerindeki sorunları anlatan Koç, Belediye Başkanı Savcı Sayan'a eleştirilerde bulundu. Koç, bölgeye seçim zamanı her gün bir bakan geldiğini, Ağrı halkına çeşitli vaatler verildiğini ancak bunların uygulanmadığını iddia ederek, "Belediye Başkanı Savcı Sayan bugüne kadar Ağrı'nın sorunlarından bihaber." diye konuştu.



Türkiye'nin ve Ağrı'nın iyi yönetilmediğini savunan Koç, "Ağrı ihmal ediliyor, Türkiye ihmal ediliyor. Türkiye iyi yönetilmiyor. Ağrı, Türkiye'den de daha kötü şekilde yönetiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

