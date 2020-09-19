Ağrı Patnos'ta acı haber! Yolun karşısına geçmek isterken...
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Abdurrahman Avcı (65) hayatını kaybetti.
GÜNDEM 19.09.2020, 23:10
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Süper Lig’in 2. haftasında sahasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor’u 2-0’lık skorla mağlup eden Aytemiz Alayaspor’da Teknik Direktör Çağdaş Atan, “2’de 2 yaptık. Hayal ettiğimize yakın bir başlangıç oldu” dedi.
Kaza, akşam saatlerinde Patnos- Van karayolu Bozoğlak köyü yakınlarında meydana geldi.
F.Ö. yönetimindeki 40 AZ 331 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Abdurrahman Avcı'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Abdurrahman Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobilde bulunan bir kişi de çarpmanın etkisiyle yaralandı.
Yaralı kişi ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yakınlarının uzun süre başında gözyaşı döktüğü Avcı'nın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Patnos- Van karayolu Bozoğlak köyü yakınlarında meydana geldi.
F.Ö. yönetimindeki 40 AZ 331 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Abdurrahman Avcı'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Abdurrahman Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobilde bulunan bir kişi de çarpmanın etkisiyle yaralandı.
Yaralı kişi ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yakınlarının uzun süre başında gözyaşı döktüğü Avcı'nın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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