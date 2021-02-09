Ağız yaraları neden daha çabuk iyileşir? Belirtileri nelerdir?

Aslında ağız içi yaraları bedenimizin diğer bölümlerindeki yaralara kıyasla oldukça hızlı iyileşir. Bir başka deyişle tükürüğün oluşturduğu nemli ortam ve içerdiği proteinler iyileşme hızına olumlu katkıda bulunmaktadır. Kısaca tükürüğümüzde bulunan histanin-1 adlı protein, bakterileri yaralı dokulardan uzaklaştırarak yaraların iyileşmesine katkıda bulunur.

Genellikle birkaç gün içerisinde iyileşen ağız yaralarının belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

* Ağız içinde kızarık görünümdeki yaralar* Yara bölgesinde iltihaplanma* Yara bölgesinde şişkinlik, ağrı ve hassasiyet* Yara bölgesindeki ağrı ve batma hissi nedeniyle konuşma ve çiğnemede güçlük* Diş fırçalama esnasında acı hissi* İştah azalması* Boğaz ağrısı* Ateş* Ağız yarası

Ağız yaraları bazen stres ve psikolojik kaynaklı etkenlere bağlı olarak kendiliğinden ortaya çıkabilir. Bu durumların haricinde oluşumunda rol oynayan belli başlı nedenler mevcuttur. Bu yaraların oluşumunda rol oynayan yanlış davranışlar ve bazı sağlık sorunları şunlardır:

* Genetik ve sistemik hastalıklar* Vitamin ve mineral eksiklikleri* İlaç kullanımı* Hormonal değişiklikler* Besin ve ilaç allerjileri* Aşırı soğuk ve sıcak besinlerin tüketilmesi* Ağız bakımı ve temizliğinin yetersiz olması* Alkollü ve asitli içeceklerin tüketimi* Sigara kullanımı* Sağlık açısından uygun olmayan kimyasal içerikli diş macunu ve benzeri ağız bakım ürünlerinin kullanımı* Diş ve diş etlerinin yapısındaki bozukluklar* Bağışıklık sisteminin zayıf olması* Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar* Sert ve ağız içinin çizilmesine neden olabilecek besinlerin tüketimi

Basit ve günlük hayatı fazla etkilemeyen ağız yaraları evde alınabilecek basit önlemler ve gargara kullanımı ile hızlı bir şekilde kontrol altına alınabilir. Bu sürecin daha rahat ve hızlı atlatılabilmesi şifalı bitkiler ile mümkün olabilir.

* Karbonat* Ada çayı* Tuzlu su

Özellikle ada çayı en etkili bitkisel tedavilerden biridir. Ağız içinde çayın biraz bekletilerek içilmesi etkiyi daha da arttırır.

Bir başka tedavi yöntemi ise sumaktır. Sumak ağız yaraları için bir şifa vesilesidir. Sumak kaynatıldıktan sonra soğutulup gargara şeklinde kullanılmalıdır.

Ağız yarasına iyi gelen şeyler arasında doktorun önereceği kremler de vardır. Yaralar iltihaplı ise steroid jel kullanımı da önerilebilir.

Ve karbonat... 1 çay kaşığı kadar karbonatı az miktarda su ile karıştırarak hazırladığınız bu su ile gargara yapabilirsiniz. Ya da yara dudak kenarına yakın ise suyu bir bez yardımıyla yaralı bölgenin üzerine sürebilirsiniz.

Tuzlu suya gelince.... Yaklaşık bir çay bardağı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz karıştırılarak bu su ile gargara yapmak, hem ağız içinin dezenfekte edilmesine, hem de yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesine katkı sağlar.

