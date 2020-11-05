AGİT'ten ABD seçimleri için açıklama!

ABD'deki başkanlık seçimine ilişkin rapor yayımlayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), seçimin yüksek derecede katılım, zorlu ve rekabetçi bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçim sırasındaki söylemlerine atıfta bulunan AGİT'in, raporunda şu sözlere yer verildi:

"Rekabetçi 3 Kasım seçimi genel anlamda iyi yönetilmiş olsa da büyük yasal belirsizlik ve agresif kampanya söylemleriyle beslenen, kapsamlı politika tartışmaları barındırmayan, sistematik sahtekarlığa ilişkin temelsiz iddialar içeren son derece kutuplaşmış siyasi bir ortamda gerçekleşti."

Ayrıca Trump'ı asılsız iddialarda bulunmakla suçlayan Link, "Seçim gecesi de dahil olmak üzere, özellikle görevdeki başkan tarafından sistematik eksikliklere ilişkin temelsiz iddialar, halkın demokratik kurumlara olan güvenine zarar veriyor" dedi.

