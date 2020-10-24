Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a 'yüzük' hatırlatması: Aynı ahlâkı bugün de taşımalısınız

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kanal 42'de yayınlanan Sümen Altı programının canlı yayın konuğu oldu. AK Parti hükümetine ekonomik gidişatla ilgili eleştirilerde bulunan Ağıralioğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Müminin görevi yoklukta sabretmektir, gerçek mümin acıyı bal eyleyendir” sözlerine sert sözlerle yüklendi. Ağıralioğlu, “Fedakarlığa kendinizden başlarsanız millet de size destek verir. Sabır tavsiye edilen milletin yanına kendinize yakın müteahhitleri katamamışsanız, bu sabır tavsiyesi size hürmetsizlik olarak döner.” dedi. Ağıralioğlu, Doğu Akdeniz’de keşfedilen rezervin yarısının kurdaki artışla buhar olduğunu savundu.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, köprülerden geçiş garantisi verilen ve hiçbir taksit ödemesinin aksatılmadığı müteahhitlere “Çok zor dönemdeyiz. Milletimiz de fakirlik çekiyor. Her ay size taahhüt edip de ödediğimiz bu paraları bir iki yıl tehir ediyoruz.” denilmesi gerektiğini söyledi.



Yavuz Ağıralioğlu, devamında şunları söyledi:“Bunları diyemiyorsanız, vatandaşınıza da sabırdan bahsedemezsiniz. Yolculuğunuzun başında parmağınızdaki yüzüğü gösterip bundan başka malım yok sözünü idealizminizin payandası haline getirmişseniz bugün aynı ahlakı taşımak zorundasınız. Taşımıyorsanız milletinize fedakarlıktan bahsedemezsiniz. Nasihatlarla iktidara gelen bir kadro var. Makam aracı şatafatı, lüks, debdebe, itibardan tasarruf olmaz laflarının arkasındaki israf mekanizmasını görünce milletinize sabır tavsiye etmek, milletinize hürmetsizliktir. Müteahhitlerinize sabır tavsiye edemiyor da dar gelirlere sabır tavsiye ediyorsanız bu milletinize hürmetsizliktir.”



Yavuz Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Cumhurbaşkanı geçen gün bize bir müjde verdi. Doğu Akdeniz’de doğal gaz keşfinin yapıldığı açıklandı. 58 milyar dolarlık doğal gaz rezervi bulunduğu ifade edildi. Ekonomi yönetimi maharetle yapılamadığı için bulunan ama henüz çıkarılamayan bu rezervin, son dönemdeki döviz hareketliliğinden dolayı 30 milyar doları uçtu. Dövizin yukarı yönlü seyri biraz daha devam ederse bu rezervin birkaç yıl sonra bize getireceği hesap edilen bütün kârının hepsini yakında kaybedeceğiz. Bir şey bulmaktan ziyade elindekini doğru yönetmek daha önemliymiş. Doları 6 lirada tutabilmek için 100 milyar dolar para harcandı. Dolar 8 lira oldu, döviz rezervi kalmadı. Ekonomi bakanı hala dolarla mı maaş alıyorsunuz diyor. Beyefendi, dolarla maaş almıyoruz ama senin yönettiğin ekonomide elde döviz kalmadı. Artık, AK Parti’nin piyasalara müdahale etme şansı da kalmadı. Ekonomi çok iyiyse vatandaş neden hissetmiyor? Her şey yolundaysa ödenmez borçlar, icralık dosyalar, batan ticarethaneler neden arttı? İşsizlik, enflasyon geçinemiyoruz söylemleri neden artıyor? Berat Albayrak, ekonomi yönetiminde bu kadar başarılıysa bu sonuç ne? Türkiye’de bir güven bunalımı var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karnesi de zayıf. Hani faiz düştü mü? İşsizlik azaldı mı?"

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