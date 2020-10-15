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Ağır kayıplar veren Ermenistan, yaşlıları cepheye gönderdi
Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, yaşlı, genç fark etmeden herkesi cepheye göndermeye başladı.
GÜNDEM 15.10.2020, 20:44
Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut bölgelerine gün boyunca saldırı düzenleyen Ermeni askerleri, kısa sürede etkisiz hale getirildi.
Dağlık Karabağ'da ciddi kayıplar veren Ermenistan ordusu da geri çekilmek zorunda kaldı. Son yapılan açıklamada; Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 1 Tor-M2KM uçaksavar, 4 Grad füze sistemi, 1 D-20, 1 D-30 ve 2 D-1 obüsü, birkaç İHA ve birkaç personel aracının imha edildiği aktarılırken, mevzilerini bırakıp kaçan askerler olduğu belirtildi.
Ermenistan hükümeti, kayıplarını saklamaya çalışsa da azalan mühimmat ve asker sayısı nedeniyle yaşlı, genç fark etmeden herkesi cepheye göndermeye başladı. Cepheye katılan yaşlıların görüntüleri ise Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'da üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.
Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.
Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.
Dağlık Karabağ'da ciddi kayıplar veren Ermenistan ordusu da geri çekilmek zorunda kaldı. Son yapılan açıklamada; Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 1 Tor-M2KM uçaksavar, 4 Grad füze sistemi, 1 D-20, 1 D-30 ve 2 D-1 obüsü, birkaç İHA ve birkaç personel aracının imha edildiği aktarılırken, mevzilerini bırakıp kaçan askerler olduğu belirtildi.
Ermenistan hükümeti, kayıplarını saklamaya çalışsa da azalan mühimmat ve asker sayısı nedeniyle yaşlı, genç fark etmeden herkesi cepheye göndermeye başladı. Cepheye katılan yaşlıların görüntüleri ise Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'da üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.
Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.
Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.
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