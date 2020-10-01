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Ağır kayıplar veren Ermenistan Terter'de tren istasyonunu bombaladı
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Terter kentindeki bir tren istasyonunu bombalaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti.
GÜNDEM 01.10.2020, 10:29
Azerbaycan- Ermenistan arasındaki sıcak çatışmalar 5. gününe girerken ağır kayıplar veren Ermenistan sivil hedeflere saldırmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Terter kentindeki tren istasyonunu bombaladığını duyurdu.
Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurulmaya devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Terter kentindeki tren istasyonunu bombaladığını duyurdu.
Bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıda tren istasyonunun da ağır hasar aldığı belirtildi.
Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurulmaya devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Terter kentindeki tren istasyonunu bombaladığını duyurdu.
Bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıda tren istasyonunun da ağır hasar aldığı belirtildi.
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