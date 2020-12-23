AGİ 2021'de kadar olacak? AGİ ne kadar zamlanacak?

Asgari ücret zammı hakkında TÜİK'in dün önerdiği asgari ücret rakamlarının ardından gözler açıklanacak rakamlara çevrildi.

20 milyon insanı ilgilendiren asgari ücret ile ilgili olarak yüzde 12’lik zam konuşulurken kabul edilmesi halinde bekar bir çalışanın alacağı ücret 247,21 TL olacak.



Asgari geçim indirimi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte AGİ ücretleri de netleşmiş olacak.



2020 yılında uygulanan asgari geçim indirimi tutarları şöyle…

Bekar 220,73TLEvli eşi çalışmayan 264,87 TLEvli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TLEvli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TLEvli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TLEvli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TLEvli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TLEvli eşi çalışan 220,73 TLEvli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TLEvli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TLEvli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TLEvli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TLEvli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL



Asgari ücret için konuşulan yüzde 12’lik zammın gerçekleşmesi durumunda 2021 AGİ ücretleri şu şekilde olacak:

Bekar 247,21 TLEvli eşi çalışmayan 296,65 TLEvli eşi çalışmayan 1 çocuklu 333,40 TLEvli eşi çalışmayan 2 çocuklu 370,82 TLEvli eşi çalışmayan 3 çocuklu 420,25 TLEvli eşi çalışmayan 4 çocuklu 420,25 TLEvli eşi çalışmayan 5 çocuklu 420,25 TLEvli eşi çalışan 247,21 TLEvli eşi çalışan 1 çocuklu 284,28 TLEvli eşi çalışan 2 çocuklu 321,37 TLEvli eşi çalışan 3 çocuklu 370,82 TLEvli eşi çalışan 4 çocuklu 395,53 TLEvli eşi çalışan 5 çocuklu 420,25 TL

