AGD'den STK teklifine tepki: Teröre destek olarak tanımlanacak

STK ve insani yardım kuruluşlarını olumsuz yönde etkileyeceği düşünülen kanun teklifine kamuoyunun farklı kesimlerinden tepki gelirken bir tepki de Anadolu Gençlik Derneği’nden geldi. ‘Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan, “STK’lara kayyum ve benzeri nitelikte görevden uzaklaştırma yetkisi tanınmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalara yardım faaliyetleri yapan kurumları istediği zaman teröre destek iftirasıyla yaftalaya bilecektir. İstanbul sözleşmesi gibi tarihi bir yanlış yapılıyor. Uyanın kendinize gelin.” dedi. İlginizi çekebilir: Milli Görüşçü Kuruluşlar: Kanun, STK’ları yaftalar Turhan, şunları kaydetti:

Tehlikeli gerçekleri bir kez daha hatırlatmak isterim: İnsani yardım yapılan bölge ve toplumun; terör yaftası ile yaftalanması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi raportörlerinin tasarrufuna bırakılmıştır

— Salih TURHAN (@AGDSalihTURHAN) December 26, 2020



Kanun yoluyla STK’lara kayyum ve benzeri nitelikte görevden uzaklaştırma yetkisi tanınmaktadır.

— Salih TURHAN (@AGDSalihTURHAN) December 26, 2020



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalara yardım faaliyetleri yapan kurumları istediği zaman teröre destek iftirasıyla yaftalaya bilecektir. İstanbul sözleşmesi gibi tarihi bir yanlış yapılıyor. UYANIN KENDİNİZE GELİN!!!

— Salih TURHAN (@AGDSalihTURHAN) December 26, 2020



“TBMM’yi bu sıralar tedirginlikle izliyoruz, milletimizin aleyhine kabul edilen teklifleri gördükçe yüreğimiz kanıyor. Özellikle Kitle İmha Silahlarının Yayılması kılıfıyla gelen, gerçeğinde STK’larımızın küresel denetimine sebep olacak yasal düzenlemeler bir bir kabul ediliyor. Tehlikeli gerçekleri bir kez daha hatırlatmak isterim: İnsani yardım yapılan bölge ve toplumun terör yaftası ile yaftalanması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi raportörlerinin tasarrufuna bırakılmıştır. İslam dünyası başta olmak üzere, yapılan yardım ve hizmetler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi takdiri ile teröre destek olarak tanımlanacak ve ilgili yardım kuruluşlarına ve kuruluş yöneticilerine ağır müeyyideler uygulanabilecektir. Kanun yoluyla STK’lara kayyum ve benzeri nitelikte görevden uzaklaştırma yetkisi tanınmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalara yardım faaliyetleri yapan kurumları istediği zaman teröre destek iftirasıyla yaftalaya bilecektir. İstanbul sözleşmesi gibi tarihi bir yanlış yapılıyor. Uyanın kendinize gelin.”

Tehlikeli gerçekleri bir kez daha hatırlatmak isterim: İnsani yardım yapılan bölge ve toplumun; terör yaftası ile yaftalanması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi raportörlerinin tasarrufuna bırakılmıştır — Salih TURHAN (@AGDSalihTURHAN) December 26, 2020

Kanun yoluyla STK’lara kayyum ve benzeri nitelikte görevden uzaklaştırma yetkisi tanınmaktadır. — Salih TURHAN (@AGDSalihTURHAN) December 26, 2020

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalara yardım faaliyetleri yapan kurumları istediği zaman teröre destek iftirasıyla yaftalaya bilecektir. İstanbul sözleşmesi gibi tarihi bir yanlış yapılıyor. UYANIN KENDİNİZE GELİN!!! — Salih TURHAN (@AGDSalihTURHAN) December 26, 2020

