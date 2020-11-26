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AGD'den kitap kermesi

Anadolu Gençlik Derneği Bağcılar Şubesi'nin düzenlediği kitap kermesi büyük bir ilgiyle karşılandı.

GÜNDEM 26.11.2020, 21:43
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AGD'den kitap kermesi
 İki gün süren etkinlik hakkında konuşan AGD Bağcılar İlçe Başkanı M. Enes Aksoy, "Amacımız insanımızı kitap okumaya teşvik etmek. Okumak zihnin temizlenmesidir. Kermesimiz de bu düşüncenin tezahürüdür" dedi.
AGD bir ilke daha imza attı. Anadolu Gençlik Derneği Bağcılar Şubesi, Bağcılar meydanında kitap kermesi düzenledi. 21-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenen etkinliğe binlerce kitapsever yoğun ilgi gösterdi. Daha önce Bağcılar'daki iki liseye kütüphane kuran AGD, kitap kermesinden gelen paralarla yeni kütüphaneler kurmayı hedefliyor. Ayrıca birçok vatandaş da evlerinde atıl vaziyette duran kitapları kermese bağışlayarak, kitapların ilgililere ulaşmasını sağladı.  

Kitap kermesi gibi bir faaliyetin AGD olarak ilk defa gündeme getirildiğini vurgulayan AGD Bağcılar İlçe Başkanı M. Enes Aksoy, "Gençlerimiz adına önemli bir faaliyete imza attığımızı düşünüyorum. Amacımız gençleri kitap okumaya teşvik etmek. Unutmayalım ki okumak zihnin temizlenmesidir. Görevimiz de gençlerin zihinlerini berrak hale getirmektir. Bu düşünce ile kitap kermesimizi düzenli hale getirmeyi planlıyoruz. İnşallah muvaffak oluruz" diye konuştu.
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