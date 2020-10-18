AGD’den Azerbaycan mücadelesine destek eylemi

Fatih Camii’ndeki eylemde, Azerbaycanlı şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı, Azerbaycan’ın haklı mücadelesine destek açıklaması yapıldı.

Anadolu Gençlik Derneği ( AGD), İşgalci Ermenistan’ın sivilleri hedef alan terör saldırılarını protesto etmek için meydanlara indi. AGD’nin çağrısıyla Fatih Camii’nde toplanan Müslümanlar, Azerbaycanlı şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Dün yatsı namazını müteakiben kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı sonrası yapılan basın açıklamasında Azerbaycan’a destek verilirken, Ermenistan’ın terör saldırılarına ise tepki gösterildi.



Azerbaycanlı şehitler için kılınan gıyabi cenaze namazı sonrasında Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Kur’an tilavetinin ardından AGD İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç tarafından basın açıklaması okundu. Ermenistan’ın saldırılarına tepki gösteren Genç “Zalim ve İşgalci Ermenistan, Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak masum Azeri kardeşlerimizi çoluk çocuk demeden şehit etmektedir. Bu hain saldırılar, barış ahlakından uzak olan Ermenistan’ın, savaş ahlakından da yoksun olduğunu göstermektedir. Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan’a aittir. Karabağ Azerbaycan’dır. Azerbaycan, Karabağ’dır. Bölünmez bir bütün olan Azerbaycan topraklarında yaşanan işgalin bir an önce son bulması gerekmektedir.” dedi



Milli Görüş Lideri Erbakan Hoca’nın sözlerine atıfta bulunan Yunus Genç, “Zalim ve işgalci Ermenistan’ın saldırılarında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Saldırılar karşısında Azerbaycan devletinin ve milletinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Merhum Liderimiz Prof. Dr. Necmeddin Erbakan’ın söylediği gibi, zulüm ebedi olamaz, kötülük mutlaka hüsrana uğrayacaktır. Azerbaycan’ın haklı mücadelesinin Adil Düzen fikriyatına dayanan Yeni bir dünyanın kuruluşuna vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.” diye konuştu.



Azerbaycan karşısında mevzilerini teker teker kaybeden Ermenistan güçleri, cephede yaşadığı hezimetin acısını sivilleri hedef alarak çıkarmaya çalışıyor. Azerbaycan ordusuna karşı varlık gösteremeyen Ermenistan ordusu, son olarak geçtiğimiz gece Gence şehrine bir terör saldırısı düzenlendi. Ermenistan’ın terör saldırısına uğrayan Gence’de 13 sivil hayatını kaybetti, 50’nin üzerinde sivil ise yaralandı. Ermenistan’ın, son çatışmalarla birlikte Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 60 sivil vefat etti, 270 sivil yaralandı.

