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AGD’den anlamlı yarışma

AGD, Kovid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl Mekke’nin Fethi Programı’nı online düzenleyecek.

GÜNDEM 17.12.2020, 06:31
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AGD’den anlamlı yarışma
Mekke’nin Fethi Programı öncesi AGD, ‘Senin Gözünden Mekke’nin Fethi Yetenek Yarışması’yla gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ödüllü düzenlenecek yarışmaya son başvuru tarihi 25 Aralık olarak belirlendi.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD), “Senin Gözünden Mekke’nin Fethi Yetenek Yarışması”  düzenliyor.  Her yıl AGD tarafından düzenlenen Mekke’nin Fethi Programı, bu yıl Kovid-19 pandemisi nedeniyle online olarak yapılacak. Mekke’nin Fethi Programı’nın daha geniş çevrelere ulaşması ve lise gençliği ile etkileşimi artırmak için ödülü yapılacak yarışmaya lise öğrencileri katılacak. Yarışmada birinciye drone, ikinciye aksiyon kamera, üçüncüye akıllı saat ve ilk ona girenlere 1 yıllık Genç İstikbal Dergisi aboneliği verilecek.

Söz konusu yarışmayla ilgili AGD’den yapılacak açıklamada, Senin Gözünden Mekke’nin Fethi yarışmasının 14 ile 25 Aralık tarihleri arasında yapılacağı belirtilerek, “Mekke’nin Fethi’nin anlam ve önemini en iyi şekilde ifade edebilmek, duyurusunu yapabilmek, geniş bir katılımcı kitlesine ulaşabilmek için gençlerimizden kendi bakış açıları ile çeşitli formatlarda içerikler üreterek agdliselermedya@gmail.com adresine göndermeleri isteniyor. Yarışma katılımcıları, görevli olan olmayan lise gençliği ve liseler komisyonları olacaktır. Hazırlanan içerikler 25 Aralık saat 23.55’e kadar yukarıda verilen e-posta adresine gönderilmelidir. Gönderilen içerikler etkileyicilik, samimiyet ve duygunun izleyene yansılatılabilirliği ölçüsünde değerlendirilecektir. Aşağıda örnekleri verilen içerik başlıklarının hepsi tek kategoride değerlendirilerek yarışma kazananlarına belirlenen ödüller verilecektir” ifadeleri kullanıldı.
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