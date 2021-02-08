AGD’den aile okulu akademisi

Online olarak sürdürülen eğitimlerde, alanında uzman isimler aile kurumuna yönelik dersler verecek. AGD’den yapılan açıklamada, derslerin 10 hafta süreceği belirtilerek, “Eğitim süreci ile ilgili tüm envanterlere agdaileokulu.com adresi üzerinden ulaşabileceklerdir” denildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), ailenin ifsadının önüne geçmek, aile değerlerinin korunması ve hayırlı nesillerin yetişmesi adına önemli bir proje olan ‘Aile Okulu Akademisi’ni hayata geçirdi. Yoğun bir katılımın olduğu eğitim programı 10 hafta boyunca online olarak devam edecek.



Aile Okulu Akademisi ile ilgili AGD’den yapılan açıklamada, ailenin toplumun temel taşı olduğu vurgusu yapılarak, “İnsan hayatının merkezinde yer alan yegâna kurumdur. Anne ve babaların çeşitli imtihanlar ile sınandığı, çocukların ilk eğitim ve terbiyelerini aldığı okuldur. Böylesine büyük bir öneme haiz olan aile müessesinin ahlaki ve manevi açıdan korunması ve eğitim ile desteklenmesi önemli bir ihtiyaçtır. Aile anlayışımızın günden güne yozlaştırıldığı, aile içi şiddetin normalleştiği ve ahlaki değerlerin göz ardı edildiği şu günlerde bu ihtiyacın önemi bir hayli artmış durumdadır. Bizler Anadolu Gençlik Derneği olarak bu ihtiyaca cevap verebilmek, evlerimizde yaşadığımız sorunları Kur’an ve sünnetin ışığında çözülmesine katkı sağlamak ve hayırlı nesillerin yetişmesine vesile olmak adına ‘Aile Okulu Akademisi’ ile ailelerimize ulaşmak niyeti ve gayretindeyiz” ifadeleri kullanıldı.



Aile Okulu Akademisi’nde haftalık üç farklı konunun ele alındığı belirtilen açıklamada, “Katılımcılar,1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla başlayan ve 10 hafta boyunca sürecek olan eğitim süreci ile ilgili tüm envanterlere agdaileokulu.com adresi üzerinden ulaşabileceklerdir. Haftada bir defa olmak üzere bir eğitim videosu ve ilgili konuyla alakalı aylık anket çalışması yapılacaktır. Her ay sonunda genel değerlendirme anketi uygulanacaktır. Eğitim sürecinin sonunda ailelerimize katılım sertifikası verilecektir” ifadelerine yer verildi.



Açıklamanın devamında ise Aile Okulu Akademisi’yle ilgili şu ifadeler yer aldı: “İzleyicilerin, eğitim videoları sayesinde birbirlerine ve aile bireylerine karşı olan tutumlarını iyileştirmeleri, aile bireyleri arasında ünsiyeti geliştirmeleri, beraber daha kaliteli vakit geçirmeleri ve gelecek kuşaklara miras bırakılacak bir aile örneği tesis etmelerini amaçlamaktayız. Değerli hocalarımızın ve alanında uzman eğitimcilerimizin sunumuyla, evimizi ve ailemizi ilgilendiren birçok farklı meseleyi ele alacağımız Aile Okulu Akademisi, online olarak gerçekleştireceğimiz planlı ve programlı bir eğitim çalışmasıdır. Aile Okulu Akademisi’nin katılım şartlarında herhangi bir yaş, evli-bekâr sınırlaması yoktur. Tüm kardeşlerimize yöneliktir.”

