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AGD Samsun Şubesi Eski Başkanı Mustafa Küçük Hakk'a kavuştu
AGD Samsun Şubesi eski başkanlarından Mustafa Küçük Rahmet-i Rahman'a kavuştu.
GÜNDEM 10.01.2021, 18:22
AGD Samsun Şubesi eski başkanlarından, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Küçük Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Bir yıla yakın Ankara'da akciğer kanseri tedavisi gören Mustafa Küçük, Samsun’da uzun süredir öğretmenlik yapmıştı. Anadolu Gençlik Derneği Samsun Şubesi Başkanlığı görevinde de bulunan Küçük, üç çocuk babasıydı.
Merhum Mustafa Küçük’ün cenazesi bugün ikindi namazından sonra Hızarbaşı mahallesi Günnük mevkinde aile kabristanlığında toprağa verildi.
Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan ise yayımladığı başsağlığı mesajında, "Samsun'da AGD'mizin Şube başkanlığı vazifesini de yapmış muvahhid, mücahid kardeşimiz Mustafa Küçük vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin, camiamızın başı sağolsun." ifadelerini kullandı.
Bir yıla yakın Ankara'da akciğer kanseri tedavisi gören Mustafa Küçük, Samsun’da uzun süredir öğretmenlik yapmıştı. Anadolu Gençlik Derneği Samsun Şubesi Başkanlığı görevinde de bulunan Küçük, üç çocuk babasıydı.
Merhum Mustafa Küçük’ün cenazesi bugün ikindi namazından sonra Hızarbaşı mahallesi Günnük mevkinde aile kabristanlığında toprağa verildi.
Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan ise yayımladığı başsağlığı mesajında, "Samsun'da AGD'mizin Şube başkanlığı vazifesini de yapmış muvahhid, mücahid kardeşimiz Mustafa Küçük vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin, camiamızın başı sağolsun." ifadelerini kullandı.
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