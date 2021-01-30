AGD hadsiz saldırıyı ortaya çıkardı güvenlik güçleri harekete geçti

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi Üniversite Komisyonu, Boğaziçi Üniversitesi önünde, Müslümanların mukaddes mekanı Kabe ve İslami değerlere yönelik yapılan saldırıyı ortaya çıkardı. Hadsiz saldırıya tepki gösteren AGD İstanbul Üniversite Komisyonu 4 Fakülte, sosyal medya hesabından, "Boğaziçi Üniversi’nde rektör atamasını protesto sırasında açılan bir sergide dinimizin kutsal ve mukaddes mekanı Kabe’ye saygısızca bir saldırı yapılmış ve Kabe’nin tahrif edildiği bir resim sergilenmiştir. Bu saygısızlık ve had bilmeme, sanat kılıfı altında savunulmakta ve sahip çıkılmaktadır. Bu eylem, kendilerinden başka hiçbir değere saygı duymamayı üstlenen bu güruhun ilk eylemi değildir. Geçtiğimiz sene de İstiklal Marşı’na uyarlanan saygısız ve ahlaksız üslup hala hatırlardadır. “Münafıklar, yüreklerindekini haber verecek bir surenin indirilmesinden ürkmekle beraber alay da ederler. De ki: Alay edin bakalım! Şüphe yok ki Allah, ürküp çekindiğinizi meydana çıkaracaktır.” (Tevbe Suresi 64.Ayet)" ifadelerine yer verildi.

AGD Boğaziçi Üniversitesi teşkilatı ise, "Dün üniversitemizin kampüsünde rektör atamasını protesto etme bahanesi ile‘’Boğaziçi Sergi’’adlı oluşum tarafından açılan sergide;dinimizin kutsal ve mukaddes mekanı Kabe'ye/Mescid-i Haram'a saygısızca bir saldırının yapıldığı ve Kabe’nin tahrif edildiği bir resim sergilenmiştir. Bu saygısızlığın ve had bilmemenin sanat kılıfı ile savunulmasına ve sahiplenilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu saldırıyı yapanların manevi ve kutsal değerlerimize yaptıkları ilk saldırı olmadığının farkındayız. Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Gençlik Derneği olarak üniversitemiz bünyesinde İslami değerlerimizin saygısızca ve hadsizce ayaklar altına alınmasına asla müsaade etmeyeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.AGD İstanbul Üniversite Komisyonunun açıklaması sonrası skandal olaya büyük tepki gösterildi. İstanbul Valiliği, yapılan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" fiilini işleyen 5 kişinin gözaltına alındığı ve 2 şüphelinin arandığını belirtti. İstanbul Valiliği: Kabe fotoğrafını yere seren 5 kişi gözaltına alındı

