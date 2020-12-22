Ağbal'dan TÜİK'e tepki: Asgari ücretli bir ayda 523 yumurta kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda ağır iş kolu için 2.792,10 TL, orta iş kolu için 2.507,70 TL, hafif iş kolu için 2.339,10 TL asgari ücret önerisinde bulunmasına tepkilere neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi TÜİK'in asgari ücret önerisine tepki gösterdi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK tarafından asgari ücrete yapılması önerilen zam oranlarının yüzde 7,8 ile yüzde 20 oranı arasında olduğunu ifade ederek, “Oysaki TÜİK’in önerdiği bu rakamlar, kendi makyajlı verilerinden dahi daha düşüktür. TÜİK Kasım ayında gıda enflasyon oranını yüzde 21,08 olarak açıklamıştı. İstatistikleri çarpıtarak iktidarın istediği rakamları halka gerçek veri gibiymiş gibi sunan, halkın yüzde 80’ninin dahi güvenmediği TÜİK; kendisine yakışanı yapmış, asgari ücrete açlık sınırı altında bir rakamı uygun görmüştür. TÜİK’ in asgari ücret önerisi ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar ve geçim maliyeti ile alakası yoktur.” diye konuştu.



Veli Ağbaba, TÜİK’in milyonlarca işçiyi açlığa ve yoksulluğa mahkûm etme arayışı içinde olduğunu savunarak şunları söyledi:



“Sadece bir ayda asgari ücret 523 adet yumurta, 237 adet domates kaybetmişken, TÜİK’in çizdiği pembe tablo milyonlarca asgari ücretlinin nazarında bir değeri yoktur. Asgari ücret net en az 3 bin 100 TL olmalı ve yılın 122 günü vergi için çalışan asgari ücretliden vergi kesintisine de son verilmelidir. Asgari ücretli sadece bir ayda sofrasında 523 adet yumurta kaybetti. Yılın 122 günü vergi için çalışan asgari ücretlinin sadece ekim ve kasım ayında sofrasındaki kayıp 237 kg domates, 523 adet yumurta, 61 kg biber, 14 kg nohut, 11 kg pirinç, 13 kg kuru soğan.”

