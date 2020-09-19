Afyonkarahisar'da zimmetine para geçiren PTT çalışanı tutuklandı
60 kişinin hesabından yaklaşık 3 milyon TL'yi zimmetine geçirip ortadan kaybolan, 2 gün sonra ise polise teslim olan PTT Şubesi'nin 20 yıllık çalışanı, pişman olduğunu söylese de kurtulamadı.
GÜNDEM 19.09.2020, 10:03
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki PTT Şubesi'nde geçen hafta ortaya çıkan olayda, 20 yıllık gişe memuru C.K. (53), maaşlarını PTT şubesinden alan emekliler ile bazı müşterilerinin hesapları üzerinden kredi çekti.
C.K., havale yoluyla gelen kredileri zimmetine geçirip, iş yerinden ayrıldı, ardından da ortadan kayboldu.
Müşterilerin şikayeti üzerine çalışma başlatan yetkililer, hesapları kontrol etti. Yapılan kontrol sonunda C.K.'nın 60 kişinin hesabını kullanarak, 3 milyon TL'yi zimmetine geçirdiği tespit edildi.
C.K.'nın, kredi limitlerine göre başvuruda bulunduğu müşteriler adına çektiği tutarları sahte imza ve evrak ile çektiği saptandı.
Şüphelinin bazı müşterilerinin banka hesaplarını da sahte imzayla boşalttığı ortaya çıktı.
Cumhuriyet Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatırken, polis adresinde bulunamayan C.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Adli ve idari soruşturma sürerken, firari C.K. geçen perşembe günü Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.
C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. İfadesinde pişman olduğunu söyleyen C.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
C.K.'nın zimmetine geçirdiği öne sürülen paranın durumu ise henüz bilinmiyor
C.K., havale yoluyla gelen kredileri zimmetine geçirip, iş yerinden ayrıldı, ardından da ortadan kayboldu.
Müşterilerin şikayeti üzerine çalışma başlatan yetkililer, hesapları kontrol etti. Yapılan kontrol sonunda C.K.'nın 60 kişinin hesabını kullanarak, 3 milyon TL'yi zimmetine geçirdiği tespit edildi.
C.K.'nın, kredi limitlerine göre başvuruda bulunduğu müşteriler adına çektiği tutarları sahte imza ve evrak ile çektiği saptandı.
Şüphelinin bazı müşterilerinin banka hesaplarını da sahte imzayla boşalttığı ortaya çıktı.
Cumhuriyet Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatırken, polis adresinde bulunamayan C.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Adli ve idari soruşturma sürerken, firari C.K. geçen perşembe günü Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.
C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. İfadesinde pişman olduğunu söyleyen C.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
C.K.'nın zimmetine geçirdiği öne sürülen paranın durumu ise henüz bilinmiyor
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