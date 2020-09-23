Afyonkarahisar’da 3 bin 300 nüfuslu belde karantinaya alındı
Afyonkarahisar merkeze bağlı 3 bin 300 nüfuslu Gebeceler beldesi, artan Covid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı.
GÜNDEM 23.09.2020, 12:31
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Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda merkez ilçeye bağlı Gebeceler kasabasının artan vakalar nedeniyle karantinaya alınmasına karar verildi. Dün gece yarısı itibariyle uygulanmaya başlanan karar kapsamında, beldeye giriş ve çıkışlar durduruldu.
Beldenin girişinde görev alan Jandarma ekipleri özel durum dışında kimsenin beldeden çıkmasına izin vermiyor. Lokanta, restoran, pide fırını gibi yerlerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu Gebeceler beldesinde sadece ekmek fırınları ve bakkalların açık olacağı bildirildi. Berber ve kuaförlerin de faaliyetleri durdurulurken, park ve bahçelerde yürümek, piknik yapmak da yasaklandı. Öte yandan karantina süresi boyunca halk pazarının da kurulmayacağı beldede kahvehaneler ve toplu taşıma araçlarının faaliyeti de durduruldu.
Beldenin girişinde görev alan Jandarma ekipleri özel durum dışında kimsenin beldeden çıkmasına izin vermiyor. Lokanta, restoran, pide fırını gibi yerlerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu Gebeceler beldesinde sadece ekmek fırınları ve bakkalların açık olacağı bildirildi. Berber ve kuaförlerin de faaliyetleri durdurulurken, park ve bahçelerde yürümek, piknik yapmak da yasaklandı. Öte yandan karantina süresi boyunca halk pazarının da kurulmayacağı beldede kahvehaneler ve toplu taşıma araçlarının faaliyeti de durduruldu.
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