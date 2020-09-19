Afrin’de 75 kilo patlayıcı yüklü araç ele geçirildi
Afrin’de güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik araçla bombalı eylem yapmak amacıyla hazırlanan 75 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
GÜNDEM 19.09.2020, 11:14
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Alınan bilgiye göre, PKK/PYD-YPG terör örgütünün kontrolünde bulunan Tel Rıfat bölgesinde hazırlanarak Afrin şehir merkezinde bombalı eylem yapmak amacıyla bomba yüklü olarak gönderilen Hyundai Tucson marka siyah renkli bir araç, Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde Afrin-Kefercenne/Mezra köyünde bulunduğu tespit edildi. Yapılan çalışamalar neticesinde araç, terk edilmiş halde ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin aracın içerisinde yaptığı incelemede, koltuk içlerine ve bagaj kısmına gizlenmiş 75 kilogram ağırlığında patlayıcı madde ele geçirildi. Patlayıcının iki adet cep telefonu düzeneğine bağlı olduğu, belirlenirken güvenlik güçleri tarafından patlayıcı etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerinin aracın içerisinde yaptığı incelemede, koltuk içlerine ve bagaj kısmına gizlenmiş 75 kilogram ağırlığında patlayıcı madde ele geçirildi. Patlayıcının iki adet cep telefonu düzeneğine bağlı olduğu, belirlenirken güvenlik güçleri tarafından patlayıcı etkisiz hale getirildi.
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