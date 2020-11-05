Afrika ülkesinin IMF borcunu Türkiye ödeyecek

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) bünyesindeki Ağır Borçlu Fakir Ülkeler inisiyatifinin, Somali'nin borcunun hafifletilmesi amacıyla başlattığı girişime Türkiye, 3 milyon 487 bin dolara karşılık gelen 2 milyon 372 bin SDR'lik (özel çekme hakkı) hibe desteği verdi.

IMF tarafından 25 Mart 2020'de Özel İhtiyat Hesabı ve IMF'nin tahsili gecikmiş faiz alacaklarından kaynaklanan gelir kaybının telafi edilmesi amacıyla yapılan kesintilerden Türkiye'ye 11 milyon 906 bin SDR iade edildi.

Bu paranın 2 milyon 372 bin SDR'si de Somali'nin yönetilen hesabına Türkiye'nin kota payı oranında hibe edildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan milletlerarası anlaşmaya göre, 5 Ekim tarihli hibe anlaşmasının yürürlüğe girmesine, '4749 sayılı kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanun' kapsamında karar verildi.

Resmi Gazete'nin "Milletlerarası Antlaşma" başlığında şu ifadelere yer verildi:

"Somali Federal Cumhuriyeti'nin Uluslararası Para Fonuna Olan Vadesi Geçmiş Borçlarının Silinebilmesi Amacıyla Fonun İhtiyat Hesaplarında Biriken Ülkemiz Payından 2.372.189 Özel Çekme Hakkı (SDR) Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine Dair 5/10/2020 Tarihli İlişik Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?3176)"

Özel çekme hakkı (SDR) (Special Drawing Rights) IMF tarafından 1969 yılında oluşturulan uluslararası bir rezerv para birimidir ve aynı adı taşıyan ayrı bir departman tarafından çıkartılıyor.

Uluslararası likiditeyi arttırmak için IMF tarafından oluşturulan özel bir uluslararası rezerv aracı olan SDR, üye ülkelere IMF'deki Normal Çekme Hakları'ndan ayrı bir dış rezerv sağlıyor.

Bir ülke IMF'ye üye olduğunda ekonomisinin küresel ekonomideki payına göre bir kota belirlenmekte olup, bu süreçte ülkelerin ekonomik büyüklükleri, dışa açıklık oranları, sermaye hareketlerinden etkilenme durumları ve rezervlere ilişkin değişkenlerden oluşan bir kota formülünden de faydalanılmakta. Kotalar genellikle her beş yılda bir gözden geçiriliyor. Kotalar üye ülkenin oy gücünü, IMF'den sağlanacak finansal desteğin miktarını (erişim limiti dahil olmak üzere) ve SDR tahsisatlarında alınacak payları da belirlemekte. 2012 yılı Ağustos itibarıyla IMF'nin toplam kotası 238.116,4 milyon SDR olup, ülkemizin kotası 1.455,8 milyon SDR.

