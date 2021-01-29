 Afrika Batı’dan okunuyor

Afrika’dan yapılan haberlerin üçte birinin kıta dışındaki yabancı kaynaklardan sağlandığı ortaya çıktı. Afrika’da sanat, medya ve gazeteciliği desteklemek ve geliştirmek için oluşturulan “Africa No Filter” isimli girişimin, kıtadaki 38 gazetecinin desteğiyle hazırladığı “Afrika Medyası Afrika’yı Nasıl Haberleştiriyor?” başlıklı rapor kamuoyuyla paylaşıldı.



Raporda, kıtanın hâlâ büyük ölçüde olumsuz haberlerle anıldığı, bunun da Afrika hakkındaki olumsuz düşünce kalıplarını beslediği vurgulandı. Raporda, geçen yıl Eylül ile Ekim arasında Güney Afrika, Mısır, Tunus, Tanzanya, Etiyopya, Kenya, Ruanda, Uganda, Gana, Nijerya, Botsvana, Zambiya, Zimbabve, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal’den 60 haber kaynağı (gazete, internet sitesi, radyo ve benzeri) incelendi. Afrika medyasında reklâm gelirlerinin düşük, haber merkezlerinin de küçülmeye gittiği ortaya konan raporda, 60 kaynaktan yüzde 63’ünün başka bir Afrika ülkesinde muhabirinin bulunmadığı belirtildi.



Raporda, Afrika medyasında ana sorunun haber kaynağı olduğunun altı çizildi. Kıta ile ilgili haberlerin dörtte birinin AFP ve BBC’den yazıldığı, Afrika’daki haber ajanslarının katkısının oldukça kısıtlı olduğu kaydedilen raporda, Afrika kıtasındaki haber ajanslarının payının ise yüzde 2 olduğu vurgulandı.

Raporda görüşlerine yer verilen Africa No Filter Genel Direktörü Moky Makura, “Bu araştırma, kıtanın bağımsızlığa kavuşmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen konu kendilerini ilgilendiren hikâyeleri yazmaya geldiğinde kalemi tutanların hâlâ Afrikalılar olmadığını açıkça gösteriyor. Dahası bu haberler nedeniyle hâlâ yoksul ve bağımlı Afrika imajını pekiştiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

