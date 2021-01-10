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Afganistan'da sivillere hava saldırısı: Çok sayıda can kaybı var
Afganistan'ın batısında sivilleri hedef alan bir hava saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
GÜNDEM 10.01.2021, 18:22
Afganistan'ın batısında sivilleri hedef alan bir hava saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Afganistan'ın batısındaki Nimruz ilinin Haşrud ilçesinde dün gece saatlerinde sivil alanlar hava saldırının hedefi oldu.
Bölge kaynakları saldırıda çoğu kadın ve çocuk 14 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade ederken, saldırıyı ABD'nin mi KAbil hükümetinin mi düzenlediği anlaşılamadı.
Afganistan'da son dönemde sivillere yönelik hava saldırılarında artış yaşandığı göze çarpıyor.
ABD ve Kabil hükümetinin düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybederken, söz konusu sivil kayıpları çoğunlukla resmi rakamlara yansımıyor.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Afganistan'ın batısındaki Nimruz ilinin Haşrud ilçesinde dün gece saatlerinde sivil alanlar hava saldırının hedefi oldu.
Bölge kaynakları saldırıda çoğu kadın ve çocuk 14 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade ederken, saldırıyı ABD'nin mi KAbil hükümetinin mi düzenlediği anlaşılamadı.
Afganistan'da son dönemde sivillere yönelik hava saldırılarında artış yaşandığı göze çarpıyor.
ABD ve Kabil hükümetinin düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybederken, söz konusu sivil kayıpları çoğunlukla resmi rakamlara yansımıyor.
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