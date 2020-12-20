Afganistan'da kanlı pazar: En az 8 ölü

Başkent Kabil'de meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yaralılar arasında Afgan milletvekili "Hacı Han Muhammed Vardak"ın da olduğu gelen bilgiler arasında.

Patlamanın Vardak'ın aracını hedef aldığı belirtiliyor. Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı son 3 ayda Taliban tarafından düzenlenen saldırılarda 480'den fazla sivilin yaşamını yitirdiğini, 1000'den fazlasının da yaralandığını duyurmuştu.

