Afganistan'da kanlı pazar: En az 8 ölü
Son dakika haberi... Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırada en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
GÜNDEM 20.12.2020, 12:11
Başkent Kabil'de meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Yaralılar arasında Afgan milletvekili "Hacı Han Muhammed Vardak"ın da olduğu gelen bilgiler arasında.
Patlamanın Vardak'ın aracını hedef aldığı belirtiliyor. Patlamayı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı son 3 ayda Taliban tarafından düzenlenen saldırılarda 480'den fazla sivilin yaşamını yitirdiğini, 1000'den fazlasının da yaralandığını duyurmuştu.
Yaralılar arasında Afgan milletvekili "Hacı Han Muhammed Vardak"ın da olduğu gelen bilgiler arasında.
Patlamanın Vardak'ın aracını hedef aldığı belirtiliyor. Patlamayı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı son 3 ayda Taliban tarafından düzenlenen saldırılarda 480'den fazla sivilin yaşamını yitirdiğini, 1000'den fazlasının da yaralandığını duyurmuştu.
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