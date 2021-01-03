Afganistan'da bombalı saldırı! Konsey Başkanı öldü

Afganistan'ın Kapisa vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.Kapisa Din Alimleri Konseyi Başkanı Mirveyis Kerimi'nin aracına yerleştirilen bomba, Sayyad Pazarı bölgesinde patlatıldı.

Saldırıda, aralarında Kerimi'nin de bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

