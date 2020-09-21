Afganistan'da ABD destekli yönetim saldırdı: Çoğu çocuk 24 ölü
Afganistan’da düzenlenen hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu en az 24 kişi hayatını kaybetti.
GÜNDEM 21.09.2020, 21:50
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Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlenen hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu en az 24 kişi hayatını kaybetti.
Associated Press haber ajansına konuşan görgü tanıkları, hedef alınan evin hemen yanına bombanın düştüğünü, bu sırada etrafta oynayan en az 7 çocuğun olduğunu söyledi.
Kabil hükümetine yakın kaynaklar saldırıda bir Taliban mensubunun evinin hedef alındığını öne sürerken, bölge sakinleri bu açıklamaya tepki gösterdi.
Saldırının gerçekleştiği bölgede yaşayan bir köy sakini, "bir Taliban mensubunu vurduk iddiasıyla 20'den fazla sivili öldürdüler" ifadelerini kullandı.
Kabil hükümetine bağlı Savunma Bakanlığı, saldırıda 30 Taliban mensubunun öldüğünü iddia ederken, birçok yerel ve ulusal kaynak bu iddiayı doğrulamıyor. Saldırıda ölenlerin tamamının sivillerden oluştuğu ifade ediliyor.
ABD destekli Kabil hükümetine bağlı hava kuvvetlerince hedef alınan Seyit Ramazan köyü, Taliban'ın kontrol ettiği bölgede bulunuyor.
Taliban sözcüsü tarafından yapılan açıklamada saldırı kınanırken, bölgede herhangi bir askeri operasyon olmadığı, saldırının doğrudan sivilleri hedef aldığı belirtildi.
Taliban ile ABD arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Katar'da devam eden Afganlar arası görüşmelerin gerçekleştiği sırada meydana gelen ve sivillerin hedef alındığı saldırı Kabil yönetiminin Taliban'ı ateşkese zorlama hamlesi olarak da değerlendiriliyor.
Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada da sivil kayıplar nedeniyle hem Afgan hükümeti hem de Taliban sert biçimde kınandı.
Associated Press haber ajansına konuşan görgü tanıkları, hedef alınan evin hemen yanına bombanın düştüğünü, bu sırada etrafta oynayan en az 7 çocuğun olduğunu söyledi.
Kabil hükümetine yakın kaynaklar saldırıda bir Taliban mensubunun evinin hedef alındığını öne sürerken, bölge sakinleri bu açıklamaya tepki gösterdi.
Saldırının gerçekleştiği bölgede yaşayan bir köy sakini, "bir Taliban mensubunu vurduk iddiasıyla 20'den fazla sivili öldürdüler" ifadelerini kullandı.
Kabil hükümetine bağlı Savunma Bakanlığı, saldırıda 30 Taliban mensubunun öldüğünü iddia ederken, birçok yerel ve ulusal kaynak bu iddiayı doğrulamıyor. Saldırıda ölenlerin tamamının sivillerden oluştuğu ifade ediliyor.
ABD destekli Kabil hükümetine bağlı hava kuvvetlerince hedef alınan Seyit Ramazan köyü, Taliban'ın kontrol ettiği bölgede bulunuyor.
Taliban sözcüsü tarafından yapılan açıklamada saldırı kınanırken, bölgede herhangi bir askeri operasyon olmadığı, saldırının doğrudan sivilleri hedef aldığı belirtildi.
Taliban ile ABD arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Katar'da devam eden Afganlar arası görüşmelerin gerçekleştiği sırada meydana gelen ve sivillerin hedef alındığı saldırı Kabil yönetiminin Taliban'ı ateşkese zorlama hamlesi olarak da değerlendiriliyor.
Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada da sivil kayıplar nedeniyle hem Afgan hükümeti hem de Taliban sert biçimde kınandı.
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