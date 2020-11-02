AFAD'dan deprem açıklaması! Can kayıpları arttı
İzmir depreminde 76 vatandaşın hayatını kaybettiği, 962 vatandaşın yaralandığı açıklandı.
GÜNDEM 02.11.2020, 02:58
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) İzmir depreminde 76 vatandaşın hayatını kaybettiği, 962 vatandaşın yaralandığı açıklarken, 219 kişinin tedavisinin devam ettiği bilgisini verdi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1044 artçı sarsıntı yaşanmıştır. SAKOM’dan alınan bilgilere göre 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 962 vatandaşımızdan 743’ü taburcu edilmiş olup, 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir” denildi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1044 artçı sarsıntı yaşanmıştır. SAKOM’dan alınan bilgilere göre 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 962 vatandaşımızdan 743’ü taburcu edilmiş olup, 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir” denildi.
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