AFAD paylaştı! İşte depremzedenin enkazdan çıkarılma anı
AFAD, İzmir'de meydana gelen 6,6,'lık depremin ardından göçük altında kalan Hülya Özmet'in, enkazdan çıkarılma anını paylaştı.
GÜNDEM 31.10.2020, 09:45
İzmir'de meydana gelen ve tüm Türkiyeyi yasa boğan depremin ardından zaman zaman müjdeli haberler geliyor.
Son müjde ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan geldi.
AFAD, İzmir'de meydana gelen 6,6,'lık depremin ardından göçük altında kalan Hülya Özmet'in, enkazdan çıkarılma anını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
İŞTE O PAYLAŞIM;
#İzmir'de bir vatandaşımız daha enkaz altından kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.# deprem pic. twitter.com/sSRj8uejXI
— A F A D (@AFADBaskanlik) October 31, 2020
#İzmir'de bir vatandaşımız daha enkaz altından kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.# deprem pic. twitter.com/sSRj8uejXI — A F A D (@AFADBaskanlik) October 31, 2020
Son müjde ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan geldi.
AFAD, İzmir'de meydana gelen 6,6,'lık depremin ardından göçük altında kalan Hülya Özmet'in, enkazdan çıkarılma anını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
İŞTE O PAYLAŞIM;
#İzmir'de bir vatandaşımız daha enkaz altından kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.# deprem pic. twitter.com/sSRj8uejXI
— A F A D (@AFADBaskanlik) October 31, 2020
#İzmir'de bir vatandaşımız daha enkaz altından kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.# deprem pic. twitter.com/sSRj8uejXI — A F A D (@AFADBaskanlik) October 31, 2020
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