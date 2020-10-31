AFAD hayatını kaybeden vatandaşların sayısını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 709 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD konuya dair açıklamasında “Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derinliğinde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 23 olmak üzere, toplam 211 artçı sarsıntı yaşanmıştır. SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 17 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir’de 702, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 763 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalar tamamlanmış olup, 13 binada çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 3 bin 204 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 450 araç görevlendirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

