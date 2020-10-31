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AFAD duyurdu! Bazı binalarda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada yıkılan binaların bir kısmında arama kurtarma çalışmaların tamamlandığını duyurdu.
GÜNDEM 31.10.2020, 01:14
AFAD, İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının 4 binada tamamlandığını, 13 binada devam ettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, depremin ardından 23'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 211 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 17 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada, İzmir'de 702, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 763 kişinin yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binanın 4'ünde çalışmaların tamamlandığı, 13'ünde ise sürdüğü ifade edildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, depremin ardından 23'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 211 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 17 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada, İzmir'de 702, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 763 kişinin yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binanın 4'ünde çalışmaların tamamlandığı, 13'ünde ise sürdüğü ifade edildi.
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