AFAD çadırında hayat mücadelesi! Önce depremzede sonra yangınzede oldu

Ocak ayında Elazığ ve Malatya’yı etkileyen ve onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği depremin yaraları kanamaya devam ediyor. Depremde evi kullanılamaz hale gelen ve sonrasında çıkan yangında da her şeyini kaybeden Malatya’nın Pütürge ilçesi Deredüz köyünden Cemal Kaymaz, 24 Ocak’tan beri AFAD’ın verdiği çadırda 5 çocuğu ve engelli eşiyle hayat mücadelesi veriyor. Bölge milletvekillerinden valiliğe, kaymakamlıktan belediyeye kadar her kapıyı çalan Kaymaz ailesi, yaklaşan ağır kış şartlarında ise ne yapacağını bilmiyor.



Mağduriyetini gazetemize değerlendiren depremzede Cemal Kaymaz, her kapıyı çaldığını söyleyerek, “Çalmadığım kapı kalmadı. Ama henüz bizi çadırdan kurtaracak bir yardım yapılmadı. 24 Ocak’taki depremde evim kullanılamaz hale geldi. O zaman AFAD çadır verdi çadırda kalmaya başladık. Kısa bir süre sonra ise zaten harabe olan evde yangın çıktı. O yangında da evdeki bütün eşyalar yandı kül oldu. Artık ne evimiz ne de eşyamız var. Yaklaşık 1 yıldır bu çadırda kalıyoruz. Ancak havalar çok soğuk çadır ısınmıyor, ayrıca köye ayı da dadanmış, gece aileme zarar vereceğinden korkuyorum. Yetkililerin bir an önce elimizden tutmasını bekliyoruz. Önümüz kış havalar soğudu, çadır da delik deşik oldu ne yapsak ısınmıyor artık” diyerek yetkililerden yardım istedi.