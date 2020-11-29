Reklam

Son Dakika

AFAD çadırında hayat mücadelesi! Önce depremzede sonra yangınzede oldu

Depremde evini, yangında eşyalarını kaybetti. Aradan bir yıl geçti ne depremin ne de yangının yaraları henüz sarılamadı.

GÜNDEM 29.11.2020, 04:34
AFAD çadırında hayat mücadelesi! Önce depremzede sonra yangınzede oldu
24 Ocak’taki Sivrice depreminde evini kaybeden Malatya Pütürgeli Cemal Kaymaz, 5 çocuğu ve engelli eşiyle bir yıldır AFAD çadırında hayat mücadelesi veriyor. Kaymaz ailesi, yaklaşan kış şartları öncesi yetkililerin seslerini duymasını bekliyor…
Depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti ancak yaralar hâlâ sarılamadı! 24 Ocak’ta merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan başta Elazığ ve Malatya’da etkili olan depremde evlerini kaybeden Kaymaz ailesi, 10 aydır AFAD çadırında hayat mücadelesi veriyor. Önce depremzede sonra yangınzede olan Cemal Kaymaz, 5 çocuğu ve engelli eşiyle bu soğuk günlerde hangi kapıyı çalsa adeta yüzüne kapanıyor. 10 aydır yaşadığı AFAD çadırı da delik deşik olan Kaymaz ailesi, yetkililerin bir an önce seslerini duymalarını istiyor.

Ocak ayında Elazığ ve Malatya’yı etkileyen ve onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği depremin yaraları kanamaya devam ediyor. Depremde evi kullanılamaz hale gelen ve sonrasında çıkan yangında da her şeyini kaybeden Malatya’nın Pütürge ilçesi Deredüz köyünden Cemal Kaymaz, 24 Ocak’tan beri AFAD’ın verdiği çadırda 5 çocuğu ve engelli eşiyle hayat mücadelesi veriyor. Bölge milletvekillerinden valiliğe, kaymakamlıktan belediyeye kadar her kapıyı çalan Kaymaz ailesi, yaklaşan ağır kış şartlarında ise ne yapacağını bilmiyor.

Mağduriyetini gazetemize değerlendiren depremzede Cemal Kaymaz, her kapıyı çaldığını söyleyerek, “Çalmadığım kapı kalmadı. Ama henüz bizi çadırdan kurtaracak bir yardım yapılmadı. 24 Ocak’taki depremde evim kullanılamaz hale geldi. O zaman AFAD çadır verdi çadırda kalmaya başladık. Kısa bir süre sonra ise zaten harabe olan evde yangın çıktı. O yangında da evdeki bütün eşyalar yandı kül oldu. Artık ne evimiz ne de eşyamız var. Yaklaşık 1 yıldır bu çadırda kalıyoruz. Ancak havalar çok soğuk çadır ısınmıyor, ayrıca köye ayı da dadanmış, gece aileme zarar vereceğinden korkuyorum. Yetkililerin bir an önce elimizden tutmasını bekliyoruz. Önümüz kış havalar soğudu, çadır da delik deşik oldu ne yapsak ısınmıyor artık” diyerek yetkililerden yardım istedi.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 29 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 9 20
4. Gaziantep FK 10 15
5. Başakşehir 10 14
6. Karagümrük 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Kasımpaşa 9 12
10. Rizespor 9 12
11. Malatyaspor 9 12
12. Hatayspor 7 12
13. Trabzonspor 10 12
14. Göztepe 8 11
15. Sivasspor 8 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 8 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. İstanbulspor 10 18
4. Ankara Keçiörengücü 10 18
5. Tuzlaspor 9 18
6. Samsunspor 10 17
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 10 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 11 10
14. Menemen Belediyespor 9 9
15. Bandırmaspor 10 8
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Liverpool 10 21
2. Tottenham 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 9 17
6. Everton 10 16
7. Aston Villa 8 15
8. Man City 9 15
9. West Ham 9 14
10. Wolverhampton 9 14
11. Leeds United 10 14
12. Newcastle 10 14
13. M. United 8 13
14. Arsenal 9 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. West Bromwich 10 6
18. Burnley 9 5
19. Fulham 9 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Granada 9 14
8. Elche 9 13
9. Deportivo Alaves 11 13
10. Athletic Bilbao 9 12
11. Valencia 11 12
12. Getafe 9 12
13. Real Betis 10 12
14. Barcelona 8 11
15. Osasuna 9 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Levante 10 8
19. Huesca 11 7
20. Celta de Vigo 10 7