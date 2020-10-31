AFAD arama kurtarma çalışması tamamlanan bina sayısını açıkladı

AFAD'dan yapılan açıklamada, "21 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 804 vatandaşımız yaralanmıştır." denildi.

Yıkılan ve hasar gören 8 binada çalışamalar tamamlandı, 9 binada arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Deprem sonrasında en büyüğünün şiddeti 5,1 olan toplam 277 artçı sarsıntı meydana geldi.

