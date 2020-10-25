Adresi bulamadığı için dövülen kargocu hayatını kaybetti
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde adres eksikliği nedeniyle kargoyu eve teslim edemeyen kargo görevlisi alıcı tarafından dövülerek öldürüldü.
GÜNDEM 25.10.2020, 01:21
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İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde adres eksik olduğu için teslimat yapamayınca yardımcı olmaya çalıştığı alıcı tarafından dövülen kargocu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Çekmeköy'de 19 Ekim’de kargo şirketinde çalışan 40 yaşındaki Mehmet Ali İbin, adres eksikliği sebebiyle paketi teslim edemeyince kargo alıcısı Tayfun Ş.'yi telefonla aradı. İbin, Tayfun Ş.'ye paketi şubeye teslim etmek yerine kendisiyle buluşup teslim edebileceğini söyledi. Ancak Tayfun Ş., kargo çalışanı İbin'in adresi bulamamasına sinirlenerek telefonda şikayette bulundu. Ardından Tayfun Ş. ile beraberindeki iki şahıs, kargo aracının yanına otomobil ile geldi. Tayfun Ş., iddiaya göre sokak ortasında kargo çalışanı Mehmet Ali İbin'e saldırdı. İbin, kafasına aldığı darbeler nedeniyle fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren İbin, hastanede ameliyata alındı. Hastanede yaşam savaşı veren İbin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Çekmeköy'de 19 Ekim’de kargo şirketinde çalışan 40 yaşındaki Mehmet Ali İbin, adres eksikliği sebebiyle paketi teslim edemeyince kargo alıcısı Tayfun Ş.'yi telefonla aradı. İbin, Tayfun Ş.'ye paketi şubeye teslim etmek yerine kendisiyle buluşup teslim edebileceğini söyledi. Ancak Tayfun Ş., kargo çalışanı İbin'in adresi bulamamasına sinirlenerek telefonda şikayette bulundu. Ardından Tayfun Ş. ile beraberindeki iki şahıs, kargo aracının yanına otomobil ile geldi. Tayfun Ş., iddiaya göre sokak ortasında kargo çalışanı Mehmet Ali İbin'e saldırdı. İbin, kafasına aldığı darbeler nedeniyle fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren İbin, hastanede ameliyata alındı. Hastanede yaşam savaşı veren İbin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
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