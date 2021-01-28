Adolfo Gaich'i Beşiktaş istemişti! O takıma imzayı atıyor

Devre arasında kadrosunu bir santrforla güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Mario Mandzukic'in Milan'a gitmesinin ardından rotayı Hulk'a çevirmişti. Siyah Beyazlılar'ın gündemine gelen bir diğer isim olan Adolfo Gaich hakkında ise menajeri Pablo Caro'dan resmi açıklama geldi.

Radio Colonia'da yayınlanan Como Te Va programına katılan Caro, "Beşiktaş, Genoa ve Valladolid gibi Avrupa kulüplerinin yanı sıra Cruz Azul ve bazı MLS takımlarından da teklif aldık. Ancak Benevento ile yürüttüğümüz uzun görüşmelerin sonucunda transferi bitirdik. Teknik direktör Filippo Inzaghi ile Adolfo arasında güzel bir sohbet oldu. Oyuncum, Inzaghi gibi bir ismin kendisiyle ilgilenmesinden çok mutlu oldu ve karar verirken fazla düşünmedi." ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki Arjantinli golcünün yeni takımıyla çok kısa bir süre içerisinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

