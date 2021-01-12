Adolfo Gaich için Trabzonspor açıklaması!

Bir önceki yıl şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran, bu sezona da istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'un CSKA Moskova'da forma giyen Adolfo Gaich'i kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Arjantinli golcünün menajerliğini yürüten Fabian Bustos ise Rus basınına verdiği röportajda söz konusu haberleri resmen yalanladı.

RIA Novosti haber ajansına konuşan Bustos, "Trabzonspor'un Gaich ile ilgilendiğine dair bir bilgimiz yok." ifadelerini kullanarak 21 yaşındaki santrfor için Bordo Mavililer'den teklif almadıklarını açıkladı. Kulübüyle 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, bu sezon 18 maçta boy gösterirken bir gol ve bir asist kaydedebildi.

