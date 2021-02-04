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Adnan Kahveci kimdir?

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın danışmanlığını da yapan eski bakanlardan Adnan Kahveci'nin hayatını kaybettiği kaza, 28 yıldır sırrını koruyor. Peki, Adnan Kahveci kimdir?

GÜNDEM 04.02.2021, 11:21
Adnan Kahveci kimdir?
Adnan Kahveci, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası eski cumhurbaşkanlarından Turgut Özal'ın yakın çevresinde yer aldı. Milletvekili ve bakanlık görevlerinde bulundu. 5 Şubat 1993 yılında Gerede'de geçirdiği sır kazada hayatını kaybetti. Peki, Adnan Kahveci kimdir?
1949'da Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya gelen Kahveci, ilkokul yıllarında Milliyet gazetesinin açtığı yarışmada birincilik kazandı.
İstanbul Kabataş Erkek Lisesini birincilikle bitiren Kahveci, yine birincilikle İstanbul Üniversitesini kazandı. 
Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla eğitimine ABD'de Indiana'daki Purdue Üniversitesinde devam eden Kahveci, 4 yıllık okulu 2,5 yılda bitirerek elektrik mühendisi oldu. ABD'de Missouri Üniversitesinde doktorasını tamamlayan Kahveci, daha sonra Türkiye'ye dönerek Boğaziçi Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı.
Akademik hayatı sonrası İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan ve Turgut Özal'ın kardeşi Korkut Özal'a danışmanlık yapan Kahveci, siyasete de ısınmaya başladı.
12 Eylül 1980 darbesi sonrası Turgut Özal'a yaptığı danışmanlıkla siyasi hayatta adından övgüyle söz ettiren Kahveci, 1983'te ANAP'ın kurucu kadroları arasında yer aldı.
1987 genel seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçilen Kahveci, 18 ve 19. dönem milletvekilliği görevini üstlendi.
Bu süreçte, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Hazineden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirilen Adnan Kahveci, dönemin Başbakanı Yıldırım Akbulut tarafından 1990'da Maliye Bakanı olarak atandı.
Teknoloji ve bilime meraklıydı
Dürüstlüğü, çalışkanlığı, ürettiği fikirler ve Türkiye'nin sorunlarına yönelik çözümleriyle dikkatleri üzerine çeken Kahveci, Özal'ın çok sevdiği ve güvendiği isimler arasında yer aldı.
"Harika çocuk" olarak da bilinen Kahveci, teknoloji ve bilime merakı, döneminin çok ilerisinde hazırladığı projeleriyle isminden söz ettirdi.
Kahveci, sanayi ve istihdam başta olmak üzere pek çok alandaki çalışmalar ve yolsuzlukların üzerine kararlı şekilde gitmesi nedeniyle sevilen siyasi kişilerinden biri oldu.
Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a "Kürt sorununun çözümü"ne yönelik bir rapor hazırlayan Kahveci'nin buradaki "demokratikleşme" vurgusu dikkati çekti.
Kahveci, KDV'yi hesaplayan akıllı mini yazar kasa geliştirerek bunun patentini de aldı.
Ters yola girerek kaza yaptı
Ailesiyle İstanbul'a gitmek üzere, 5 Şubat 1993'te otomobiliyle yola çıkan Adnan Kahveci, Bolu-Gerede yakınlarında Gerede-Çaydurt bağlantısına geldiğinde "İstanbul gidişinin bariyerlerle kapatılması ve yol işaret tabelalarının değiştirilmiş olması" nedeniyle ters yola girdi.
Yoğun sisin de etkili olduğu yolda Kahveci'nin kullandığı otomobil, başka bir araçla çarpıştı. Kazada, Adnan Kahveci ve eşi Füsun Kahveci olay yerinde, ağır yaralanan 17 yaşındaki kızları Aslıhan Kahveci ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazadan sadece Kahveci çiftinin oğulları Cihan Kahveci sağ kurtuldu.
Yaşama veda ettiğinde 44 yaşında olan Adnan Kahveci, yakın çevresi tarafından "aracını dikkatli kullanan biri" olarak biliniyordu.
Türkiye'de 1993'te meydana gelen şüpheli ölümler dikkate alındığında, Kahveci'nin yeni yapılan otobanda ters yola girerek kaza yapması, ölümüne ilişkin çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi.
Dikkat çeken ölümler oldu
Türkiye'de bazı isimlerin 1993'te peş peşe hayatlarını kaybetmeleri, bu yılın "karanlık bir yıl" olarak anılmasına neden oldu. Bu dönemde gerçekleşen cinayetler, saldırılar, şüpheli trafik ve uçak kazaları hala esrarını koruyor.
Gazeteci Uğur Mumcu, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın, DEP Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın suikasta uğradığı, Madımak olayları, Başbağlar katliamı ve 33 askerin şehit edilmesi olaylarının yaşandığı bu dönemde, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Adnan Kahveci, eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis ve Binbaşı Cem Ersever hayatını kaybetti.
Terör örgütü PKK'nın saldırılarını artırdığı 1993'te ayrıca çok sayıda sivil de yaşamını yitirdi.
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